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Тренер Чехии: шанс приезда Гудаса на ЧМ-2018 высок, Ворачек пока думает

Тренер Чехии: шанс приезда Гудаса на ЧМ-2018 высок, Ворачек пока думает
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Главный тренер сборной Чехии Йозеф Яндач рассказал, какие игроки из НХЛ ещё могут усилить его команду перед ЧМ-2018.

«У нас был очень хороший диалог с Радко Гудасом. Он хотел бы приехать на чемпионат мира и помочь Чехии, но тут не всё зависит от него. Его шансы на приезд высоки. Также высока вероятность приезда форварда «Нью-Джерси» Павла Захи.

С Ворачеком мы обменялись несколькими сообщениями. Чуть позже он сумеет сказать точно, приедет ли он.

Мы ждём также окончания серии «Бостон» — «Торонто», — приводит слова Яндача Isport.cz.

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