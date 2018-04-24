Тренер Чехии: шанс приезда Гудаса на ЧМ-2018 высок, Ворачек пока думает

Главный тренер сборной Чехии Йозеф Яндач рассказал, какие игроки из НХЛ ещё могут усилить его команду перед ЧМ-2018.



«У нас был очень хороший диалог с Радко Гудасом. Он хотел бы приехать на чемпионат мира и помочь Чехии, но тут не всё зависит от него. Его шансы на приезд высоки. Также высока вероятность приезда форварда «Нью-Джерси» Павла Захи.



С Ворачеком мы обменялись несколькими сообщениями. Чуть позже он сумеет сказать точно, приедет ли он.



Мы ждём также окончания серии «Бостон» — «Торонто», — приводит слова Яндача Isport.cz.

Каким будет состав сборной России на ЧМ? Всё очень запутанно Кажется, у Ильи Воробьёва есть проблемы с комплектованием национальной команды.