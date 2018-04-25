Первый канал продлил соглашение с ИИХФ о показе чемпионата мира до 2023 года

Первый канал предложит российским любителям хоккея широкое и эксклюзивное телевизионное и онлайн-освещение чемпионата мира, заключив соглашение о долгосрочном партнёрстве с Международной федерацией хоккея на льду (IIHF) на трансляции чемпионатов мира во всех средах вплоть до 2023 года, информирует пресс-служба канала.

Помимо телевизионного эфира, Первый канал запустит онлайн-спецпроект, где зрителям будут предложены прямые трансляции матчей в Сети, видео голов и самых ярких моментов соревнований, а также фрагменты тренировок.