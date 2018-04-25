СКА продлил контракт с Романом Рукавишниковым

Хоккейный клуб СКА продлил соглашение с защитником Романом Рукавишниковым. Новый контракт рассчитан на два года и будет действовать до конца сезона-2019/20.

Рукавишников стал игроком петербургского СКА в ноябре 2014 года, в составе «армейцев» по итогам регулярного сезона—2014/15 он завоевал серебряные медали чемпионата России. В 2017 году стал чемпионом России. Также Рукавишников является двукратным обладателем кубка Гагарина в составе СКА в 2015 и 2017 годах. Минувший сезон защитник почти целиком пропустил из-за травмы – Рукавишников провёл лишь 13 матчей в регулярном чемпионате, отметился четырьмя результативными передачами с показателем полезности «+5».