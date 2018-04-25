Гендиректор «Торпедо»: со Скудрой расстались по-доброму, это жизнь

Генеральный директор «Торпедо» Виктор Харитонов прокомментировал решение нижегородского клуба не продлевать контракт с главным тренером команды Петерисом Скудрой.

«Мы Петериса поблагодарили, он работал пять лет, попадал в плей-офф. Поговорили, расстались с ним по-доброму, по обоюдному согласию. В жизни бывают такие моменты, когда людям нужна перезагрузка в новой команде. Для него это новый вызов.

В ближайшее время будет принято решение по главному тренеру, рассматривается несколько кандидатур. Кто останется в штабе, а кто нет, будем решать совместно с главным тренером.

Работа по комплектованию команды ведётся, предложения есть. Но всё это делается под тренера, в ближайшее время эта работа будет вестись более активно», — сказал Харитонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.