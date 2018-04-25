Нижегородское «Торпедо» решило не продлевать контракт с Петерисом Скудрой

По итогам заседания правления АНО ХК «Торпедо» было принято решение не продлевать контракт с главным тренером команды Петерисом Скудрой.



«Хоккейный клуб «Торпедо» благодарит Петериса за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере. Вопрос о назначении нового главного тренера будет решён в ближайшее время», — говорится в заявлении нижегородского клуба на официальном сайте.

Скудра подписал контракт с «Торпедо» в апреле 2013 года. Во всех пяти сезонах команда под его руководством выходила в плей-офф, но лишь один раз сумела преодолеть первый раунд.