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Нижегородское «Торпедо» решило не продлевать контракт с Петерисом Скудрой

Нижегородское «Торпедо» решило не продлевать контракт с Петерисом Скудрой
Хоккей / КХЛ

По итогам заседания правления АНО ХК «Торпедо» было принято решение не продлевать контракт с главным тренером команды Петерисом Скудрой.

«Хоккейный клуб «Торпедо» благодарит Петериса за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере. Вопрос о назначении нового главного тренера будет решён в ближайшее время», — говорится в заявлении нижегородского клуба на официальном сайте.

Скудра подписал контракт с «Торпедо» в апреле 2013 года. Во всех пяти сезонах команда под его руководством выходила в плей-офф, но лишь один раз сумела преодолеть первый раунд.

Скудра: предложили остаться в «Торпедо», но нужно понять смысл работы
Слёзы на пресс-конференции и дальнейшая мотивация работать в «Торпедо» — в интервью с главным тренером клуба Петерисом Скудрой.
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