Буре: я Билялетдинова всегда поддерживал, он отличный специалист

Легендарный российский нападающий, член наблюдательного совета ХК ЦСКА Павел Буре высоко оценил работу главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова, выигравшего с казанцами Кубок Гагарина.



«Финалистом 10-го сезона КХЛ стал мой родной клуб ЦСКА. Ребята очень старались, все игры были напряжёнными… Но задача, конечно, ставилась другая. А чемпионом в итоге оказался «Ак Барс». Про Зинэтулу Билялетдинова я давно говорил: то, что он прекратил тренировать сборную, совершенно не умаляет его заслуг. В любом случае, он остался отличным специалистом, суперспециалистом. У нас принято, когда человек уходит с поста, выливать на него негатив, но я Билялетдинова всегда поддерживал. Очень сильный тренер, мне повезло в своё время с ним поработать в НХЛ. И то, как Казань провела нынешний финал, – заслуга Билялетдинова», — приводит слова Буре официальный сайт КХЛ.

«Ну какой я мудрый?». О чём шутил трёхкратный Билялетдинов Шутил, с удовольствием общался с журналистами и рассказал, что не устал от работы.