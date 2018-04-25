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Выбери лучшего хоккеиста в новейшей российской истории

Выбери лучшего хоккеиста в новейшей российской истории
Хоккей / Прочие

«Чемпионат» объявляет о продолжении голосования, приуроченного к старту чемпионата мира по хоккею—2018, в котором предлагаем поучаствовать в выборе лучшего хоккеиста в новейшей российской истории (то есть с 1992 года, когда на чемпионате мира впервые дебютировала сборная команда Российской Федерации).

Наш баттл вышел на стадию плей-офф, в который попали восемь номинантов и образовали четыре пары. Любой хоккеист, при условии вашей поддержки, сможет победить. Вам нужно проголосовать за него в опросе и желательно аргументировать свой выбор в комментариях.

Стадия четвертьфиналов начинается с очень результативной пары номинантов: Александр Овечкин vs Вячеслав Фетисов.

Остальные пары распределились следующим образом: Евгений МалкинАртемий Панарин; Павел БуреСергей Фёдоров; Павел ДацюкИлья Ковальчук.

Принять участие в голосовании можно в группе «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

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