ФХР объявила, что Бобровский и Задоров не сыграют на ЧМ-2018 из-за травм

Федерация хоккея России в официальном аккаунте в «Твиттере» объявила, что вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский и защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров не смогут помочь национальной сборной на предстоящем чемпионате мира по хоккею в Дании из-за травм.

Ранее уже сообщалось, что защитники Никита Задоров и Иван Проворов не смогут сыграть на мировом первенстве из-за повреждений. Официальной информации о травме Сергея Бобровского до этого не поступало.

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В нынешнем сезоне 23-летний Задоров набрал 20 (7+3) результативных баллов в 77 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Защитник сыграл также три матча в плей-офф и набрал 3 (1+2) очка.

Бобровский неудачно провёл первый раунд плей-офф Кубка Стэнли. Российский вратарь пропускал как минимум три гола в последних 12 матчах в плей-офф. В решающей игре серии с «Вашингтон Кэпиталз» Сергей отразил 22 броска из 27.