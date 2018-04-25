Защитник «Колорадо» Никита Задоров перенесёт операцию и пропустит ЧМ-2018

Защитник клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров на следующей неделе перенесёт операцию и не сможет сыграть за сборную России на чемпионате мира, который пройдёт в Копенгагене и Хернинге (Дания) с 4 по 20 мая. Ранее Задоров был вызван в национальную команду для подготовки к мировому первенству.

ФХР вызвала Никиту Задорова в сборную России

В нынешнем сезоне 23-летний защитник набрал 20 (7+3) результативных баллов в 77 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Задоров сыграл также три матча в плей-офф и набрал 3 (1+2) очка.