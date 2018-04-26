Скудра: мы за 5 лет в «Торпедо» сделали то, чего не было 20 лет до нас

Тренер Петерис Скудра, покинувший нижегородское «Торпедо», подвёл итоги своей работы в клубе.

«Позвонил генеральный директор и сказал, что принято такое решение. Это абсолютно нормально, я принял его спокойно. Считаю, что с нашими возможностями за эти пять лет мы с тренерским штабом выжали максимум или почти максимум. Всегда есть фактор удачи, которая больше отворачивалась от нас, чем сопутствовала. Если мой коллега, который придёт в клуб, сделает больше, то я буду только рад. Я знаю изнутри, насколько всё это было непросто.

Мы за пять лет в «Торпедо» сделали то, чего не было 20 лет до нас. Поэтому эти пять лет однозначно останутся в истории клуба, останутся в моей истории. А что будет дальше – жизнь покажет. Посмотрим на результаты команды с новыми людьми. Хотелось бы пожелать всем исключительно удачи.

Развитие должно идти постоянно. Нужен новый ледовый дворец. Однозначно нужна новая улучшенная школа. Естественно, всё это требует финансовых вложений. Этот регион заслуживает максимально серьёзного подхода», — сказал Скудра в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.