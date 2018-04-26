Гол Германа Рубцова помог «Акади-Баттхёрст» выйти в финал плей-офф QMJHL

Гол российского нападающего Германа Рубцова помог «Акади-Баттхёрст» выйти в финал плей-офф юниорской лиги Квебека. В четвёртом матче полуфинальной серии «Акади» переиграл «Викториявилль Тигрес» (4:3). Счёт в серии стал 4-0.

В нынешнем плей-офф на счету 19-летнего форварда 9 (4+5) очков в 13 матчах при показателе полезности «+5». В составе «Викториявилля» 2 (1+1) очка в этом матче набрал Иван Косоренков, а результативной передачей отметился Виталий Абрамов. 20-летний Косоренков завершил плей-офф с 16 (4+12) баллами в 14 играх, а 19-летний Абрамов набрал 16 (9+7) очков в 13 матчах.

В финальной серии клуб Рубцова сразится с победителем противостояния «Блейнвилль-Буарбриан Армада» — «Шарлоттаун Айлендерс» (2-2 в серии).