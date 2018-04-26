Дрегер: если «Вашингтон» снова проиграет «Питтсбургу», Тротца могут уволить

Известный североамериканский обозреватель Даррен Дрегер прокомментировал тренерские перестановки в НХЛ.

«Сейчас многие команды проходят через процесс смены тренерского штаба — это касается «Далласа», «Нью-Йорк Рейнджерс». Вокруг «Айлендерс» ходит много слухов, хотя не очень понятно, чего хочет сам клуб и его группа собственников. Что-то происходит в «Эдмонтоне». Главный тренер Тодд Маклеллан пока в безопасности, но руководство что-то будет делать со штатом помощников. «Анахайм» не продлил ассистента Трента Йони, очень близкого друга Маклеллану, и я не удивлюсь, если Йони окажется в стане «Ойлерз».

Будем наблюдать и за тем, что происходит с «Вашингтоном». Если «столичные» снова проиграют «Питтсбургу» во втором раунде плей-офф, это будет достаточно, чтобы пути Барри Тротца и команды разошлись», — сказал Дрегер в эфире радиостанции WGR 550 Buffalo.

Напомним, что Тротц проработал в «Вашингтоне» уже четыре сезона, в которых «столичные» неизменно выходили в плей-офф, а нынешний год — последний по действующему контракту.