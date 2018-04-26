И. Никитин: России на ОИ надо было специально отправить команду послабее?

Главный тренер ЦСКА и тренер сборной России Игорь Никитин поделился воспоминаниями о победе на Олимпийских играх.

«Непередаваемые эмоции. Были в такой ситуации… С божьей помощью выбрались из неё. И ещё — удовлетворение от проделанной огромной работы. Не только хоккеистами и тренерами, но и руководством, обслуживающим персоналом. И, конечно, восхищение поддержкой болельщиков всей страны. Нейтральный статус? Вообще не обращал на это внимания. Все прекрасно понимали, что за сборная приехала, и, я думаю, у соперников тоже не возникало иллюзий, какая команда перед ними.

Последние две минуты финала? Главное – не было никакой паники. Не было опустошения, безнадёги. Просто временное ощущение того, что что-то идёт не по плану. Но потом переключились. Когда забил Гусев, психологический груз упал у ребят с плеч. Груз того, что они фавориты, что обязаны выигрывать. Он упал, и сборная заиграла так, как должна была играть.

Ценность победы из-за статуса фаворита? То, что мы были фавориты, – это чья проблема? Наша или соперников? Или нам надо было специально отправить команду послабее, «молодёжку», например?» — цитирует Никитина официальный сайт КХЛ.