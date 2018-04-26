Лучшие игроки России на домашнем ЮЧМ — Мифтахов, Галенюк и Марченко

Сборная России уступила команде Канады в четвертьфинале домашнего ЮЧМ со счётом 1:5 и выбыла из турнира. Стали известны имена трёх лучших хоккеистов российской сборной на турнире.



Вратарь — Амир Мифтахов, в пяти проведённых матчах пропустивший 14 шайб и отдавший одну результативную передачу.



Защитник — Данила Галенюк, в пяти матчах записавший на свой счёт две результативные передачи.



Нападающий — Кирилл Марченко, в его активе 7 (4+3) очков.

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