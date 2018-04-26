Форвард Артём Анисимов вызван в сборную России на ЧМ-2018

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов вызван тренерским штабом сборной России для участия в чемпионате мира — 2018, информирует официальный «твиттер» ФХР.
«Чикаго» не попал в розыгрыш Кубка Стэнли — 2018.
29-летний Анисимов в 72 встречах регулярного чемпионата НХЛ записал на свой счёт 31 (20+11) балл при показателе полезности «-17» и 22 минутах штрафного времени.
Почему россияне из НХЛ не едут в сборную России. Дело не только в травмах?
Травмы были всегда, а массовые отказы от чемпионата мира пошли только после неожиданной и не совсем красивой отставки Знарка.