Оргкомитет и ФХР принесли извинения за проблемы с гимном США

Пресс-секретарь министерства по физической культуре и спорту Челябинской области Ксения Клепинина принесла извинения за проблемы с воспроизведением гимна сборной США. Напомним, после игры с Россией (5:1) гимн сборной США был прерван, игроки продолжили его петь уже без музыки.



«Оргкомитет и Федерация хоккея России принесли извинения сборной США. Они извинения приняли и сказали, что ничего страшного», — сказала Клепинина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Карма припомнила Денисенко. Американцы выбили Россию с ЮЧМ Причём решающий гол наша команда пропустила в большинстве.

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