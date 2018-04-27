«Авангард» и «Салават Юлаев» — основные претенденты на Шипачёва

Как стало известно «Чемпионату», омский «Авангард» и уфимский «Салават Юлаев» являются основными претендентами на нападающего Вадима Шипачёва, чей контракт со СКА истекает 30 апреля. Питерский клуб в свою очередь не делал контрактного предложения игроку.

В минувшем сезоне 31-летний форвард забросил 9 шайб и сделал 16 голевых передач в 25 матчах регулярного сезона, в 14 матчах Кубка Гагарина на его счету 11 (4+7) очков.

«Авангард» был заинтересован в Шипачёве ещё после возвращения игрока из НХЛ, но тогда тот принял решение вернуться в СКА.