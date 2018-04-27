Каспарайтис — об игре в 45 лет: жена каждый раз поражается, что я всё ещё играю

Защитник сборной Литвы Дарюс Каспарайтис рассказал, почему решил сыграть в возрасте 45 лет на чемпионате мира в группе B первого дивизиона, который проходит в эти дни в Литве.

«Здорово играть дома. Каждый год я приезжал в Литву, чтобы навестить моих родителей. К сожалению, в прошлом году мой отец ушёл из жизни. Каждый раз, когда я приезжаю в Литву, стараюсь играть в хоккей. Это дань традиции.

Почему я решил сыграть на чемпионате мира? Я родился в Литве, меня здесь воспитали. Я сделал первые шаги в хоккее в Литве. У меня всегда было ощущение, что я представляю свою страну на международной арене. Вначале это была просто идея, которая воплотилась в реальность. Я рад, что моя семья меня поддерживает. Они понимают значимость момента. Жена каждый раз говорит, что смотрит за мной и поражается, что я всё ещё могу играть.

На самом деле немного трудно играть. Я много тренируюсь и сохранил физическую форму, но скорость игры — это скорость игры. Я уже немолод и стараюсь играть за счёт выбора позиции на льду. Это довольно просто, когда ты играешь за такую талантливую команду. Счастлив быть здесь и надеюсь, что мы удержимся на первом месте. Это будет красивый конец карьеры. Да, последняя игра турнира будет финалом моей карьеры. Мне нужно сосредоточиться на неспортивной части моей жизни. Бизнес, воспитание моих шести детей. Это то, чем я занимался последние девять лет, и то, чем я хочу заниматься дальше. Мне нравится продолжать играть в хоккей в Майами. Я знаю, что там я лучший игрок. Это весело», — цитирует Каспарайтиса официальный сайт ИИХФ.