Нападающий сборной России Тихонов из-за болезни завершил подготовку к ЧМ-2018

Как сообщили «Чемпионату» в пресс-службе Федерации хоккея России, форвард Виктор Тихонов из-за болезни покинул расположение национальной команды и завершил подготовку к чемпионату мира 2018 года. Мировое первенство пройдёт с 4 по 20 мая в Копенгагене и Хернинге (Дания).

Россияне продолжают подготовку к турниру, принимая участие в заключительном этапе Евротура, который проходит в Швеции. В стартовом матче Шведских игр команда Ильи Воробьёва уступила сборной Финляндии — 2:3 Б.

Сборная России под руководством исполняющего обязанности главного тренера Воробьёва потерпела четыре поражения подряд.