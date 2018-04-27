Ткачёв: у нас с Бучневичем хорошее звено, а не три индивидуальных личности

Нападающий сборной России Владимир Ткачёв рассказал о поражении в матче Евротура от Финляндии (2:3 Б). Также хоккеист поделился мыслями о взаимодействии в одном звене с форвардом Павлом Бучневичем.

«Было время отдохнуть, мы готовились к этому матчу по полной программе, старались играть. Были моменты, просто их надо реализовывать.



Бучневич? Он умный игрок, здорово вошёл в игру. Мы хорошо взаимодействовали: у нас были не три индивидуальных личности, а хорошее звено. Мы продолжим находить взаимопонимание», – цитирует Ткачёва официальный сайт Федерации хоккея России.