Брайан Бурк покинет пост президента «Калгари Флэймз»

«Калгари Флэймз» объявил, что президент по хоккейным операциям Брайан Бурк покинет организацию 1 мая 2018 года.

«Когда Брайан пришёл к нам в сентябре 2013 года, мы обсудили структуру и сроки работы как раз на четыре-пять лет. Менеджмент Бурка в плане наших хоккейных операций и работа с генеральным менеджером Брэдом Треливингом были образцовыми, и мы благодарны за его вклад», — сказал Кен Кинг, президент «Калгари».



Обязанности генерального директора возложены на генменеджера Брэда Треливинга. 62-летний Бурк работал в «Калгари» с 2013 года. Под его руководством «Флэймз» дважды выходили в плей-офф НХЛ.