Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Ковальчук: переход в «Рейнджерс»? На самом деле переговоров не было

Ковальчук: переход в «Рейнджерс»? На самом деле переговоров не было
Хоккей / НХЛ

Нападающий Илья Ковальчук, который собирается вернуться выступать в Национальную хоккейную лигу, рассказал, насколько он близок к подписанию контракта с одним из клубов Северной Америки.

«Пресса решила, что в «Рейнджерс». Но на самом деле никаких переговоров не было, ни о чём, ни с кем не разговаривал. Только 10 дней назад стал свободным агентом. Сейчас прилечу в Америку в воскресенье и буду разговаривать с агентом.

Какие-то предложения и интерес есть. Самое главное, что ещё кому-то нужен», — приводит слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Ковальчук уезжает в НХЛ. Зачем и куда?
В карьере Ильи Ковальчука не хватает победы в Кубке Стэнли.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент