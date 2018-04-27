Ковальчук: переход в «Рейнджерс»? На самом деле переговоров не было

Нападающий Илья Ковальчук, который собирается вернуться выступать в Национальную хоккейную лигу, рассказал, насколько он близок к подписанию контракта с одним из клубов Северной Америки.

«Пресса решила, что в «Рейнджерс». Но на самом деле никаких переговоров не было, ни о чём, ни с кем не разговаривал. Только 10 дней назад стал свободным агентом. Сейчас прилечу в Америку в воскресенье и буду разговаривать с агентом.

Какие-то предложения и интерес есть. Самое главное, что ещё кому-то нужен», — приводит слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.