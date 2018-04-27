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Олимпийская сборная России в овертайме обыграла команду Беларуси

Олимпийская сборная России в овертайме обыграла команду Беларуси
Хоккей / Прочие

Олимпийская сборная России по хоккею провела второй матч на Кубке «АЛРОСА» в Санкт-Петербурге. Соперником подопечных Олега Браташа была сборная Беларуси. В овертайме победу одержали россияне с минимальным счётом – 1:0 (0:0; 0:0; 0:0; 1:0).

Команды не забросили шайб в основное время матча. В овертайме победу российской команде принёс точный бросок Алексея Василевского. На 65-й минуте встречи ему ассистировал Денис Зернов.

В первом матче товарищеского турнира олимпийская сборная России одолела команду Норвегии U25, игра закончилась со счётом 4:2.

Товарищеские матчи (сборные)
27 апреля 2018, пятница. 19:30 МСК
Россия (олимп.)
1 : 0
0:0, 0:0, 0:0, 1:0
Беларусь U25
1:0 – Василевский (Алексеев) – 64:39 (3x3)
Олимпийская сборная России одолела Норвегию на товарищеском турнире
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