Олимпийская сборная России в овертайме обыграла команду Беларуси

Олимпийская сборная России по хоккею провела второй матч на Кубке «АЛРОСА» в Санкт-Петербурге. Соперником подопечных Олега Браташа была сборная Беларуси. В овертайме победу одержали россияне с минимальным счётом – 1:0 (0:0; 0:0; 0:0; 1:0).

Команды не забросили шайб в основное время матча. В овертайме победу российской команде принёс точный бросок Алексея Василевского. На 65-й минуте встречи ему ассистировал Денис Зернов.

В первом матче товарищеского турнира олимпийская сборная России одолела команду Норвегии U25, игра закончилась со счётом 4:2.

