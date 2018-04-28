Два игрока «Коламбуса» включены в состав Канады для участия в чемпионате мира

Два игрока «Коламбус Блю Джекетс» включены в состав сборной Канады для участия в чемпионате мира 2018 года в Дании, информирует TSN. Этими игроками стали защитник Райан Мюррей и нападающий первого звена «мундиров» Пьер-Люк Дюбуа.

В минувшем сезоне 24-летний Мюррей провёл 44 матча в регулярном сезоне и набрал 12 (1+11) очков при показателе полезности «+4». В 6 матчах серии с «Вашингтон Кэпиталз» в его активе 1 результативная передача при полезности «+3».

19-летний Дюбуа в прошлом чемпионате забросил 20 шайб и сделал 28 голевых передач в 82 матчах «регулярки». В 6 матчах Кубка Стэнли на его счету 4 (2+2) очка.