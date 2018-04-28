Лидер «Блю Джекетс» Кэм Аткинсон согласился сыграть за США на ЧМ-2018

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кэм Аткинсон согласился принять участие в составе сборной США в чемпионате мира 2018 года в Дании, информирует клубный обозреватель Том Рид.

В минувшем сезоне 28-летний нападающий первого звена «жакетов» забросил 24 шайбы и сделал 22 результативные передачи в 65 матчах регулярного сезона. В 6 матчах серии первого раунда Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» хоккеист набрал 4 (2+2) очка.

Для Аткинсона мировое первенство в Копенгагене и Хернинге станет вторым в карьере. Он принимал участие в чемпионате мира 2012 года, где «звёздно-полосатые» проиграли на стадии четвертьфинала.