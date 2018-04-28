Зернов: потратили много сил, не реализовывая свои моменты

Нападающий олимпийской сборной России Денис Зернов после победы над сборной Белоруссии на Кубке «АЛРОСА» (1:0 ОТ) отметил, что команда не реализовала много моментов. Также он признался, что последний раз 3 матча за 3 дня он играл прошлым летом на сборах.

«Потратили много сил сегодня, не реализовали свои моменты, много позволяли сопернику. Вратарь нас сегодня подтащил. Здорово, что выиграли. Сейчас восстановимся, завтра силы будут. Последний раз 3 игры за 3 дня играл на сборах прошлым летом», — цитирует Зернова пресс-служба ФХР.