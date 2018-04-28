Гончар: Кросби работает больше всех в хоккее, спит или ест — думает об игре

Ассистент главного тренера «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар высоко отозвался об отношении к хоккею нападающего «пингвинов», капитана Сидни Кросби.



«Человек Кросби — хороший и очень трудолюбивый. Он больше всех работает, по крайней мере, в современном хоккее. Спит он или ест — думает о хоккее. Просматривает моменты, игры, всё время пытается чему-то научиться. Настоящий фанат своего дела, который делает всё, чтобы стать ещё лучше», — приводит слова Гончара официальный сайт Национальной хоккейной лиги.