Мухометов: деньги от ВМТП, которым руководит Юсупов, до «Адмирала» не доходили

Бывший генеральный менеджер «Адмирала» Ильдар Мухометов высказался по поводу нынешней ситуации в дальневосточном клубе.



«Заирбек Юсупов был и остаётся генеральным директором ВМТП — титульного партнёра «Адмирала», через которого нам должны были поступать деньги. Однако деньги не доходили вовремя, могу говорить об этом совершенно ответственно. А вот намеренно это делалось или нет – говорить не возьмусь. Но по сравнению с предыдущими сезонами перебои в финансировании ощущались особенно остро.



Я общался и с российскими ребятами, и с иностранцами. С теми, с кем я говорил, до сих пор не рассчитались. В том числе и с Блумом. Ему новое руководство «Адмирала» не выплатило ни копейки. Я считаю, что КХЛ пора занять в этой ситуации принципиальную позицию. Было бы правильно применить санкции к руководителю клуба. Не к клубу, а именно к руководителю», — сказал Мухометов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

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