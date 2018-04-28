Финляндия одержала четвёртую победу подряд на Евротуре, одолев Чехию

Сборная Финляндии оказалась сильнее команды Чехии в рамках матча Шведских хоккейных игр, встреча завершилась со счётом 5:2. Финская сборная на Евротуре не проигрывает на протяжении четырёх матчей кряду, в предыдущей игре одолев команду России по буллитам (3:2 ОТ).



Заброшенными шайбами в составе финского коллектива сумели отметиться Юлиус Хонка, Антти Суомела, Туомас Киискинен, Тони Раяла и Томи Кивистё. У Чехии голы на свой счёт записали Адам Мусил и Роберт Коусал.

«Сборная может обойтись на ЧМ без игроков из НХЛ». Согласны? Освободившиеся российские игроки из НХЛ почему-то не горят желанием ехать на чемпионат мира.

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