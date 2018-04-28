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Финляндия одержала четвёртую победу подряд на Евротуре, одолев Чехию

Финляндия одержала четвёртую победу подряд на Евротуре, одолев Чехию
Хоккей / Евротур

Сборная Финляндии оказалась сильнее команды Чехии в рамках матча Шведских хоккейных игр, встреча завершилась со счётом 5:2. Финская сборная на Евротуре не проигрывает на протяжении четырёх матчей кряду, в предыдущей игре одолев команду России по буллитам (3:2 ОТ).

Заброшенными шайбами в составе финского коллектива сумели отметиться Юлиус Хонка, Антти Суомела, Туомас Киискинен, Тони Раяла и Томи Кивистё. У Чехии голы на свой счёт записали Адам Мусил и Роберт Коусал.

Еврохоккейтур
28 апреля 2018, суббота. 13:00 МСК
Финляндия
5 : 2
2:0, 0:1, 3:1
Чехия
1:0 – Хонка (Иконен) – 13:37 (5x4), – (Риикола) – , 2:0 – Суомела – 16:34 (5x4), 2:1 – Мусил – 30:15 (5x5), 3:1 – Киискинен (Песонен, Иконен) – 40:53 (5x5), 4:1 – Раяла (Санделль, Риикола) – 51:15 (5x3), 5:1 – Кивистё (Странски, Маннинен) – 51:40 (5x5)
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