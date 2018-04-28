«Витязь» продлил контракты с Двуреченским и Паутовым

Подмосковный «Витязь» подписал новые контракты с защитником Юрием Паутовым и нападающим Никитой Двуреченский, информирует официальный сайт команды. Сроки новых контрактов с хоккеистами пока неизвестны.



26-летний Двуреченский в 18 матчах регулярного сезона сумел записать в свой актив две заброшенных шайбы при показателе полезности "-2" и шести минутах штрафного времени. 23-летний Паутов в 33 играх отметился двумя результативными передачами при показателе полезности "-3" и 12 минутах штрафного времени.

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