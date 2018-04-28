Стали известны все легионеры «Спартака» на сезон-2018/19

Стала известна легионерская линия московского «Спартака» на чемпионат-2018/19. Это вратарь Юлиус Гудачек и нападающие Мартиньш Карсумс, Каспарс Даугавиньш, Робин Ганзл и Бен Максвелл. Стоит отметить, что из пяти легионеров только Максвелл выступал за красно-белых в завершившемся сезоне.



Защитник Вилле Лаюнен, нападающий Райан Стоа и вратарь Маркус Свенссон покидают команду, форвард Лукаш Радил подписал контракт с клубом НХЛ «Сан-Хосе Шаркс».

10 игроков с именем, которые выходят на рынок свободных агентов КХЛ На Шипачёва претендуют «Авангард» и «Салават», а «Ак Барсу» нужно удержать Азеведу.

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