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Стали известны все легионеры «Спартака» на сезон-2018/19

Стали известны все легионеры «Спартака» на сезон-2018/19
Хоккей / КХЛ

Стала известна легионерская линия московского «Спартака» на чемпионат-2018/19. Это вратарь Юлиус Гудачек и нападающие Мартиньш Карсумс, Каспарс Даугавиньш, Робин Ганзл и Бен Максвелл. Стоит отметить, что из пяти легионеров только Максвелл выступал за красно-белых в завершившемся сезоне.

Защитник Вилле Лаюнен, нападающий Райан Стоа и вратарь Маркус Свенссон покидают команду, форвард Лукаш Радил подписал контракт с клубом НХЛ «Сан-Хосе Шаркс».

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