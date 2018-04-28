Великобритания сыграет на ЧМ впервые с 1994 года, Казахстан не попал в элиту

В заключительном матче чемпионата мира дивизиона IA в Будапеште сборные Венгрии и Великобритании сыграли вничью в основное время. Таким образом, сборная Казахстана второй год подряд остаётся в первом дивизионе, а в элиту проходят итальянцы и британцы. Команда Великобритании сыграет на ЧМ впервые с 1994 года.

Подопечные Галыма Мамбеталиева заняли третье место на турнире, набрав девять очков в пяти матчах. Команда уступила сборным Италии и Словении. Сборная Великобритании до заключительного матча на турнире тоже имела в своём активе девять баллов, но сумела набрать очки во встрече с Венгрией и обогнала команду Казахстана. Сборная Италии обошла их по результатам личных встреч.