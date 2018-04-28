Защитник «Ак Барса» Лямкин: требования у Билялетдинова ко всем одинаковые

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин рассказал о работе под руководством Зинэтулы Билялетдинова.



«Ни разу не был на предсезонке, на которой бы «не умирал». Каждая предсезонка тяжела по-своему. В «Ак Барсе» тяжелее всего на льду – бегаешь, бегаешь, бегаешь. Народу мало, потому что мы разбивались на группы. Акцент шел именно на катание, функциональная нагрузка была большая. Плюс я ещё всё лето перед сборами не катался, у меня не было льда. Но потом втянулся, нормально пошло.



Требования у Билялетдинова ко всем одинаковые: отдаваться на сто процентов, не пускать соперника в зону, выводить шайбу. Если можешь – делай, не можешь – выбрасывай. Если получается импровизация, такие вещи приветствуются. Но, думаю, если потерять на синей линии шайбу, попало бы хорошенько», – приводит слова Лямкина Кazanfirst.

«Ну какой я мудрый?». О чём шутил трёхкратный Билялетдинов Шутил, с удовольствием общался с журналистами и рассказал, что не устал от работы.