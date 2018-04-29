Стали известны все легионеры «Нефтехимика» на сезон-2018/19

«Чемпионату» стали известны все легионеры, которые будут выступать за «Нефтехимик» с нового сезона. Это защитник Адам Полашек, который перейдёт из ХК «Сочи», нападающие Юусо Пуустинен, Йоонас Наттинен (оба – «Ювяскюля»), Микаэль Руохомяя («Кярпят») и Андрей Нестрашил.



Робин Ганзл переходит в «Спартак», Дэн Секстон – в «Автомобилист». Шведы Эрик Густафссон и Деннис Эверберг также покидают команду.



Полашек в сезоне-2017/18 провёл 45 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, выступая за «Сибирь» и ХК «Сочи». Он записал в актив девять (3+6) очков. В плей-офф он сыграл пять встреч и набрал три (1+2) очка.

Пуустинен провёл 53 матча в регулярном первенстве чемпионата Финляндии, набрав 51 (30+21) результативный балл при показателе полезности «+15». В плей-офф Юусо заработал четыре (2+2) очка в шести встречах.

Наттинен сыграл в 49 встречах «регулярки» финского чемпионата, записав в актив 40 (13+27) очков. В плей-офф на его счету пять (1+4) в шести матчах.

Руохомяя провёл 56 матчей в регулярном первенстве финской лиги, он набрал 49 (20+29) очков. В плей-офф он сыграл 17 матчей и заработал восемь (3+5) баллов.

Нестрашил в прошлом сезоне выступал за нижнекамский «Нефтехимик». Он сыграл в 49 матчах регулярного чемпионата и набрал 30 (10+20) очков, а также в пяти встречах плей-офф и записал в актив три (1+2) результативных балла.