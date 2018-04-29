Сборная России одержала первую победу под руководством Воробьёва, обыграв Чехию

Сборная России одержала победу над командой Чехии в рамках заключительной встречи шведского этапа Еврохоккейтура, встреча завершилась со счётом 4:2 (2:1, 1:1, 1:0). Эта победа стала первой для Ильи Воробьёва после назначения на пост исполняющего обязанности главного тренера. До этого российская национальная команда потерпела пять поражений подряд.



В составе сборной России заброшенными шайбами отметились Евгений Дадонов, Павел Бучневич, Владимир Ткачёв и Никита Сошников. Чехи ответили точными бросками Дмитрия Яшкина и Филипа Хитила.

Россия проснулась! Воробьёв, спустя шесть матчей, расколдовал Евротур Помог десант из НХЛ в лице Дадонова и Бучневича.