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Сборная России одержала первую победу под руководством Воробьёва, обыграв Чехию

Фото: РИА Новости
Сборная России одержала первую победу под руководством Воробьёва, обыграв Чехию
Хоккей / Евротур

Сборная России одержала победу над командой Чехии в рамках заключительной встречи шведского этапа Еврохоккейтура, встреча завершилась со счётом 4:2 (2:1, 1:1, 1:0). Эта победа стала первой для Ильи Воробьёва после назначения на пост исполняющего обязанности главного тренера. До этого российская национальная команда потерпела пять поражений подряд.

В составе сборной России заброшенными шайбами отметились Евгений Дадонов, Павел Бучневич, Владимир Ткачёв и Никита Сошников. Чехи ответили точными бросками Дмитрия Яшкина и Филипа Хитила.

Еврохоккейтур
29 апреля 2018, воскресенье. 13:00 МСК
Россия
4 : 2
2:1, 1:1, 1:0
Чехия
0:1 – Яшкин (Хитил) – 08:44 (5x4), 1:1 – Дадонов (Анисимов) – 09:14 (5x5), 2:1 – Бучневич (Ткачёв) – 12:54 (5x5), 2:2 – Хитил (Яшкин, Нестрашил) – 33:02 (5x4), 3:2 – Ткачёв (Бучневич) – 37:28 (5x5), 4:2 – Сошников – 58:20 (en)
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