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Сборная Финляндии выиграла шведский этап Евротура, обыграв хозяев турнира

Сборная Финляндии выиграла шведский этап Евротура, обыграв хозяев турнира
Хоккей / Евротур

Завершился последний матч шведского этапа Еврохоккейтура. В нём сборная Финляндии одержала победу над хозяевами турнира, встреча завершилась со счётом 3:1 (0:0, 0:1, 3:0).

Эта победа позволила финнам выиграть Шведские хоккейные игры. Также сборная Суоми заняла первое место в общем зачёте Евротура с 27 очками. Россия с 19 баллами расположилась на третьей позиции.

В сегодняшней игре шведы открыли счёт на 30-й минуте встречи благодаря точному броску Оливера Экмана-Ларссона. Однако в третьем периоде победу финнам принесли голы Юусо Рикколы, Вели-Матти Савинайнена и Себастьяна Ахо.

Еврохоккейтур
29 апреля 2018, воскресенье. 16:30 МСК
Швеция
1 : 3
0:0, 1:0, 0:3
Финляндия
1:0 – Экман-Ларссон (Клингберг) – 29:07 (5x4), 1:1 – Риикола (Иконен) – 41:42 (5x4), 1:2 – Савинайнен (Терявяйнен) – 43:42 (5x5), 1:3 – Ахо (Анттила) – 59:14 (en)
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