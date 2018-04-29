Сборная Финляндии выиграла шведский этап Евротура, обыграв хозяев турнира

Завершился последний матч шведского этапа Еврохоккейтура. В нём сборная Финляндии одержала победу над хозяевами турнира, встреча завершилась со счётом 3:1 (0:0, 0:1, 3:0).

Эта победа позволила финнам выиграть Шведские хоккейные игры. Также сборная Суоми заняла первое место в общем зачёте Евротура с 27 очками. Россия с 19 баллами расположилась на третьей позиции.

В сегодняшней игре шведы открыли счёт на 30-й минуте встречи благодаря точному броску Оливера Экмана-Ларссона. Однако в третьем периоде победу финнам принесли голы Юусо Рикколы, Вели-Матти Савинайнена и Себастьяна Ахо.