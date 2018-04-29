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Сборная Финляндии выиграла ЮЧМ-2018, обыграв в финале команду США

Сборная Финляндии выиграла ЮЧМ-2018, обыграв в финале команду США
Хоккей / Юниорский Чемпионат мира U18

Завершился юниорский чемпионат мира по хоккею, который проходил в Челябинске и Магнитогорске.

В финальном матче сборная Финляндии оказалась сильнее команды США, встреча завершилась со счётом 3:2 (2:1, 0:1, 1:0).

Заброшенными шайбами в составе обладателей золотых медалей отметились Анттони Хонка, Каапо Какко и Никлас Нордгрен. Американцы, завоевавшие «серебро», ответили точными бросками Патрика Джилеса и Тревора Джаника.

Обладателями бронзовых медалей стали шведы, обыгравшие в матче за третье место чехов (5:2). Сборная России завершила турнирный путь на домашнем первенстве на стадии четвертьфинала, проиграв США (1:5).

U18 ЧМ-2018
29 апреля 2018, воскресенье. 17:30 МСК
Финляндия U18
3 : 2
2:1, 0:1, 1:0
США U18
1:0 – Купари (Хонка, Котканиеми) – 09:13 (5x4), 2:0 – Какко (Хонка, Купари) – 12:33 (5x4), 2:1 – Джилес (Уайсс, Эмберсон) – 16:53 (5x5), 2:2 – Джаник (Пивонька, Уайсс) – 28:24 (5x5), 3:2 – Нордгрен (Котканиеми) – 50:41 (4x5)
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