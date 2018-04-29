Сборная Финляндии выиграла ЮЧМ-2018, обыграв в финале команду США

Завершился юниорский чемпионат мира по хоккею, который проходил в Челябинске и Магнитогорске.

В финальном матче сборная Финляндии оказалась сильнее команды США, встреча завершилась со счётом 3:2 (2:1, 0:1, 1:0).

Заброшенными шайбами в составе обладателей золотых медалей отметились Анттони Хонка, Каапо Какко и Никлас Нордгрен. Американцы, завоевавшие «серебро», ответили точными бросками Патрика Джилеса и Тревора Джаника.

Обладателями бронзовых медалей стали шведы, обыгравшие в матче за третье место чехов (5:2). Сборная России завершила турнирный путь на домашнем первенстве на стадии четвертьфинала, проиграв США (1:5).