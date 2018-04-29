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Фаворит драфта-2019 НХЛ Джек Хьюз стал MVP и лучшим нападающим ЮЧМ

Фаворит драфта-2019 НХЛ Джек Хьюз стал MVP и лучшим нападающим ЮЧМ
Хоккей / Юниорский Чемпионат мира U18

На завершившемся юниорском чемпионате мира по хоккею, который проходил в Челябинске и Магнитогорске, были подведены индивидуальные итоги турнира.

Лучшим нападающим турнира был признан игрок сборной США Джек Хьюз, который является фаворитом драфта Национальной хоккейной лиги 2019 года. Также он стал самым ценным игроком первенства (MVP).

Лучшим защитником ЮЧМ-2018 стал Адам Боквист, представлявший команду Швеции. Лучшим голкипером был признан ещё один представитель бронзовых призёров турнира — Олоф Линдбом.

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