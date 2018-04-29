Евгений Дадонов вошёл в символическую сборную Шведских игр

Нападающий сборной России по хоккею Евгений Дадонов вошёл в символическую сборную заключительного этапа Еврохоккейтура — Шведских хоккейных игр. Российская команда заняла на турнире третье место, выиграв один матч из трёх.



Символическая сборная была составлена по итогам голосования журналистов. В неё, помимо Дадонова, вошли только игроки сборной Швеции. Среди них вратарь Магнус Хелльберг, защитники Эрик Бранстрём и Оливер Экман-Ларссон, а также нападающие Элиас Петтерссон и Микаэль Баклунд.

Дадонов отметился на Шведских играх одной заброшенной шайбой.