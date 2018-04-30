Коваленко — об ударе арбитра: это не касается профессиональной деятельности

Президент Профсоюза КХЛ Андрей Коваленко прокомментировал своё переизбрание.

«Прежде всего хочу поблагодарить 102 делегата съезда, представлявших клубы КХЛ, ВХЛ, МХЛ и ЖХЛ, за доверие и единогласную поддержку. Профессиональные хоккеисты утвердили отчёт о 10-летней работе нашей организации и делегировали мне право в ближайшие пять лет защищать их интересы. Мы подняли те моменты, которые требуют доработки, они будут обсуждены с каждым из хоккеистов в ходе моей летней поездки по всем клубам КХЛ и поездки моих заместителей по ВХЛ, МХЛ и ЖХЛ.

Намерены активно взаимодействовать с КХЛ, где глава профсоюза входит в комиссию по контрактным спорам и в рабочую группу по внесению изменений в Регламент. Считаем, что КХЛ предоставила нам профессиональную возможность защищать интересы хоккеистов, эти возможности созданы и в ВХЛ, МХЛ, других лигах.

На съезде мы обсуждали недавнюю встречу президента России с главой Федерации независимых профсоюзов страны, в ходе которой президент России Владимир Путин обратил внимание на необходимость строгих выплат заработной платы на предприятиях, подвергшихся банкротству. Было подчеркнуто, что сегодня в России выплата зарплаты при банкротстве находится на одном из последних мест.

В нашем хоккее таких предприятий три — АНО «ОХК Динамо» в КХЛ, воронежский «Буран» и ТХК «Тверь» в ВХЛ. Теперь, когда президент страны обратил внимание на данную проблему, попробуем ее еще раз поднять. Да и в целом такие встречи на самом высшем уровне дают новый импульс всему профсоюзному движению, в том числе в спорте.

Удар арбитра? Это частный вопрос, который не касается моей профессиональной деятельности. Перед тем арбитром я извинился, в том числе публично, ну а далее включилась банальная информационная технология. На мой взгляд, в последнее время столь же упорно обсуждается только одна тема — серии поражений сборной России на Евротуре и смены тренерского штаба. При этом все забыли, что 2018 год уже вошёл в историю отечественного хоккея как один из самых успешных, ведь Россия спустя два десятка лет вернула себе золото Олимпиады. Для меня, как для олимпийского чемпиона и для человека, который интересы коллектива, сборной ставит превыше всего, это особенно приятно», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.