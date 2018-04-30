3 игрока из НХЛ вошли в состав сборной Германии на чемпионат мира в Дании

Федерация хоккея Германии объявила состав сборной для участия в чемпионате мира 2018 года в Дании, сообщает официальный сайт федерации хоккея. В него вошли трое представителей НХЛ: защитники Корбиниан Хольцер («Анахайм Дакс») и Деннис Зайденберг («Нью-Йорк Айлендерс») и форвард Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»). Нападающий Доминик Кагун следующий сезон также проведёт в НХЛ, он заключил контракт с «Чикаго Блэкхоукс».

Вратари:

Никлас Трейтль («Томас Сабо Айс Тайгерз»), Маттиас Нидербергер («Дюссельдорф»), Тимо Пильмайер («Ингольштадт»):

Защитники:

Бьёрн Крупп («Вольфсбург»), Йонас Мюллер («Айсберен»), Мориц Мюллер («Кёльн Хайе»), Янник Зайденберг («Ред Булл»), Корбиниан Хольцер («Анахайм Дакс»), Деннис Зайденберг («Нью-Йорк Айлендерс»), Оливер Мебус («Томас Сабо Айс Тайгерз»), Бернхард Эбнер («Дюссельдорф»).

Нападающие:

Ясин Эхлиз («Нюрнберг»), Патрик Хагер («Ред Булл»), Доминик Кагун («Ред Булл»), Марцель Нёбельс («Айсберен»), Маттиас Плахта («Адлер»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»), Николас Краммер («Кёльн»), Марцель Мюллер («Крефельд Пингвинз»), Себастьян Увира («Кёльн Хайе»), Маркус Айзеншмид («Лаваль Рокет», АХЛ), Мануэль Видерер («Сан-Хосе Барракуда» АХЛ), Марк Михаэльс (Университет Миннесоты), Даниэль Пиетта («Крефельд Пингвинз»), Фредерик Тиффельс («Уэллинг Найлерз»).

Главный тренер:

Марко Штурм.