Тротц: «Вашингтон» почему-то начал везде терять шайбу, забив третий гол

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц прокомментировал победу над «Питтсбург Пингвинз» (4:1, 1-1 в серии) в матче второго раунда Кубка Стэнли.

«Был ли я уверен в победе? Наша группа ребят демонстрировала это на протяжении всего сезона. Уровень обязательств, лидерство, вера в нашу систему — всё это у нас есть, и поэтому я не удивлен.

Гол Коннолли? Это был важнейший момент. К этому моменту мы имели массу шансов, из которых многие не сумели реализовать. Наконец, получив выход один на один, воспользовались им, и это позволило нам немного продохнуть. Другой вопрос в том, что, забив этот третий гол, мы почему-то начали терять шайбу — у бортов, в углах — везде. Это явно не выигрышная для нас формула. Но в перерыве между вторым и третьим мы перегруппировались и снова встали на нужные рельсы. В третьем периоде мы действовали намного точнее, чем в последние 10 минут второго», — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.