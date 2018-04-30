Тротц: «Питтсбург» постарался осложнить Холтби жизнь до предела

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц после победы над «Питтсбург Пингвинз» (4:1, 1-1 в серии) в матче второго раунда Кубка Стэнли отметил вратаря команды Брэйдена Холтби, который отразил 32 броска и был признан лучшим игроком встречи и второй звездой игрового дня во всей лиге.

«Брэйден выглядел здорово на протяжении всего матча. Он хорошо двигался, сделал несколько своевременных сейвов. Соперники постарались осложнить ему жизнь до предела, но он сумел ответить отличной игрой», – цитирует Тротца официальный сайт Национальной хоккейной лиги.