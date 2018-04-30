«Ак Барс» сделал квалификационные предложения Гарипову и ещё 6 игрокам

«Ак Барс» на своём официальном сайте объявил о предложении новых контрактов ряду игроков. Квалификационные предложения получили семь хоккеистов, чьи соглашения с казанским клубом истекают сегодня, 30 апреля.
Предложения получили: Альберт Яруллин, Никита Язьков, Ярослав Косов, Дамир Мусин, Александр Бурмистров, Эмиль Гарипов и Дмитрий Архипов.
Завтра, 1 мая, в Континентальной хоккейной лиге открывается трансферное окно. «Чемпионат» будет вести онлайн первого дня переходов.
Напомним, что в этом сезоне «Ак Барс» выиграл свой третий кубок Гагарина в истории КХЛ.
«Ак Барс» — топ-клуб здорового человека. ЦСКА – топ-клуб курильщика
Казань заслужила кубок Гагарина стратегическим подходом и уважением к лиге.