10 игроков из КХЛ вошли в состав сборной Беларуси для участия в ЧМ-2018

Штаб национальной команды Беларуси во главе с Дэйвом Льюисом определился с игроками, которые сыграют на чемпионате мира в Дании, информирует «Прессбол». В команду вошли 25 человек, 10 из которых представляют КХЛ.

Вратари: Иван Кульбаков («Куод-Сити», ECHL), Виталий Трус («Неман»), Михаил Карнаухов («Динамо» Мл);

Защитники: Степан Фальковский («Онтарио», AHL), Владимир Денисов («СайПА», Финляндия), Роман Дюков («Сарыарка», ВХЛ), Евгений Лисовец, Кристиан Хенкель (оба — «Динамо» Мн, КХЛ), Никита Устиненко («Юность»), Павел Воробей («Куньлунь Ред Стар», КХЛ), Дмитрий Коробов (без клуба);

​Нападающие: Павел Развадовский («Юность»), Сергей Дрозд («Динамо» Мн, КХЛ), Артём Демков («Шахтёр»), Джефф Плэтт (ЦСКА, КХЛ), Егор Шарангович («Динамо» Мн, КХЛ), Александр Матерухин («Шахтер»), Максим Сушко («Оуэн-Саунд», OHL), Шарль Ленгле («Динамо» Мн, КХЛ), Александр Павлович («Динамо» Мн, КХЛ), Артём Левша («Неман»), Александр Китаров («Динамо» Мн, КХЛ), 78. Артём Кислый («Неман»), Евгений Ковыршин («Динамо» Мн, КХЛ), Артур Гаврус («Динамо» Мл).