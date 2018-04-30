«Витязь» договорился о контракте с финским голкипером Ортио

Подмосковный «Витязь» пополнился финским голкипером Йони Ортио, который ранее выступал за «Шеллефтео», информирует Iltalehti.



«Ортио приезжает к нам, официально объявим 1 мая», — рассказал изданию пресс-атташе клуба Геннадий Набатов.



В сезоне-2017/18 27-летний вратарь принял участие в 31 матче регулярного чемпионата Швеции (SHL), где в среднем пропускал за матч 2,4 шайбы при проценте отражённых бросков 91,1. В плей-офф Ортио сыграл 16 матчей, дошёл до финала турнира, но его команда проиграла серию со счётом 0-4. Йони в матчах на вылет в среднем пропускал 2,5 шайбы за матч при проценте отражённых бросков 92,1.