Кузнецов сыграет в третьем матче с «Питтсбургом», несмотря на удар клюшкой

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов сумеет принять участие в третьем матче серии плей-офф второго раунда Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз», информирует североамериканский журналист Тарик Эль-Башир в своём «твиттере». Напомним, во второй игре серии (4:1) россиянин получил удар клюшкой от соперника.



Также сообщается, что в строю остался и нападающий «столичных» Ти Джей Оши, который ранее получил повреждение, заблокировав бросок.

Овечкин победил со скандалом. У «Пингвинз» отняли гол и «вынесли» лидера обороны Все просмотры в матче были в пользу «столичных», а виновник травмы защитника «Питтсбурга» не получил даже малого штрафа.

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