Граховина — о переходе в «Барыс»: нужно много летать, но в КХЛ отличные вратари

Голкипер «Таппары» Доминик Граховина подтвердил, что может в ближайшее время перейти в астанинский «Барыс».



«Сезон-2017/18 я начну в КХЛ, переговоры с «Барысом» завершаются. В переходе в КХЛ есть и отрицательные стороны: например, придётся очень много летать. В то же время там отличные вратари, конкурировать с ними будет интересно», — цитирует голкипера Isport.cz.



В нынешнем сезоне 23-летний чех сыграл в 48 матчах регулярного чемпионата финской лиги. В среднем за матч Доминик пропускал 2,01 шайбы, процент отражённых бросков составил 92,4. Кроме того, Граховина провёл 16 матчей в плей-офф, где за матч пропускал 2,1 шайбы при 92,5 процента отражённых бросков.

«Барыс» может пополнить голкипер финской «Таппары» Граховина