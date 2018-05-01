Кэллахан: настал черёд «Тампы» в гостях «украсть» одну из игр

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Кэллахан прокомментировал победу во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции с «Бостон Брюинз» (4:2).

«У нас в команде многие понимают, что в плей-офф бывают взлеты и падения. Не стоит слишком сильно радоваться или слишком сильно расстраиваться. Это, конечно, клише, но в нем действительно очень много правды. Надо держать киль ровно, тем более после такой победы, как сегодня. Это эмоциональный успех, но теперь «Бостон» едет к себе домой, сделав свою работу. Теперь наш черёд съездить туда и «украсть» одну из игр», — цитирует Кэллахэна пресс-служба НХЛ.

Третий и четвёртый матч серии пройдут в Бостоне 3 и 5 мая.