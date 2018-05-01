Анисин о сборной России на ЧМ-2018: удивило, что не получил приглашения Шипачёв

Известный хоккеист, обладатель Кубка Гагарина 2012 года Михаил Анисин поделился мнением о формировании состава сборной России на чемпионат мира 2018 года.

«В прессе много обсуждалась история молодого вратаря «Ак Барса» Гарипова, которого после чемпионского плей-офф в национальную команду не позвали. На мой взгляд, это повторение ситуации из золотого «Динамо»-2012, когда в сборную Зинэтулы Билялетдинова не пригласили самого ценного игрока плей-офф Александра Ерёменко. Тогда вокруг этого решения тоже было очень много споров.

Кстати, Александра та история только мобилизовала. В следующем сезоне в воротах «Динамо» он вновь завоевал Кубок Гагарина, а через год получил вызов на Олимпиаду в Сочи. Так что для Гарипова есть отличный пример.

Меня немного удивило, что приглашения не получил Шипачёв. Также мне показалось, что уже по традиции у ребят из НХЛ чуть больше шансов завоевать места в команде, чем у хоккеистов из КХЛ, — и это тоже спорный момент. В то же время рад, что такие игровики из КХЛ, как Гусев, Капризов или Ткачёв, пользуются поддержкой тренеров. Надеюсь, что и лучший снайпер плей-офф-2018 Галиев свой свитер тоже получит», — цитирует Анисина Russia-Hockey.